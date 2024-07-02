В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации

Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году - 2,7%. План размера бюджетных расходов на безопасность и оборону свидетельствует о том, что правительство ожидает продолжения войны в 2025 году и ее окончания в 2026 году.

По базовому сценарию МВФ война закончится в 2024 году, после чего в следующем году экономика Украины будет быстро расти.