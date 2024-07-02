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В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации

Фото: экономика притормозила (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В мае 2024 года усилилось действие таких негативных факторов как интенсивность боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов, что, в первую очередь, повлияло на сокращение производства и потребление электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.

"Значительный дефицит квалифицированных кадров, а также неопределенность по дальнейшему течению боевых действий и условиям мобилизации сотрудников дополнительно усложняли экономическую деятельность предприятий", - говорится в сообщении.

По оценкам Минэкономики, негативные факторы, в частности уменьшение производства электроэнергии и ее дефицит, перевесили баланс влияния на ВВП.

В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,7% [±1%]. Эта оценка приведена с учетом оперативной оценки Госстата по росту реального ВВП на 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, что выше, чем предварительно оценивалось Минэкономики (рост на 4,5%).

Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году - 2,7%. План размера бюджетных расходов на безопасность и оборону свидетельствует о том, что правительство ожидает продолжения войны в 2025 году и ее окончания в 2026 году.

По базовому сценарию МВФ война закончится в 2024 году, после чего в следующем году экономика Украины будет быстро расти.

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ВВПМинистерство экономики