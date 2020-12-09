Минэкономики оценило глубину падения ВВП Украины

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-октябре 2020 года сократился на 5,2%. Это немного меньше, чем падение на 5,5% за первые девять месяцев года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По итогам января-октября сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ЗЕВ) замедлился и составил 6,0% (6,2% за 9 месяцев 2020 года).

"Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2%", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.