ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минэкономики оценило глубину падения ВВП Украины

Автор: Александр Белоус

Падение экономики в конце года немного замедлилось

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-октябре 2020 года сократился на 5,2%. Это немного меньше, чем падение на 5,5% за первые девять месяцев года.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По итогам января-октября сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (ЗЕВ) замедлился и составил 6,0% (6,2% за 9 месяцев 2020 года).

"Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2%", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВВПэкономикаМинистерство экономического развития и торговли