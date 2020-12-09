Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-жовтні 2020 року скоротився на 5,2%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,5% за перші дев'ять місяців року.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

За підсумками січня-жовтня скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) уповільнилося, і становило 6,0% (6,2% за 9 місяців 2020 року).

"Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,2%", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.