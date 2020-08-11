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В Минэкономики обосновали прогноз падения ВВП Украины

Киев, Вторник 11 августа 2020 16:27
В Минэкономики обосновали прогноз падения ВВП Украины
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение в 2020 году будет на уровне 4,8%, как и ожидалось в марте

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. Ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как отмечается в сообщении, анализируя реакцию экономики на карантинные меры и на их ослабление, Минэкономики отметило, что предварительные оценки оказались несколько пессимистичнее, чем факт.

Так, учитывая обнародованные Госстатом итоги I полугодия 2020 года, Минэкономики оценивает падение ВВП во II квартале 2020 года на уровне 11%, что является лучшим показателем чем ожидалось ранее - падение на уровне 14%.

С учетом данных за I квартал 2020 года (по уточненным данным Госстата падение ВВП составило 1,3%) падение ВВП в I полугодии 2020 года составляет ориентировочно 6,5% против прогнозируемых 8,1%.

"Лучшие, чем мы ожидали, результаты развития экономики в первом полугодии и ухудшение прогноза на II полугодие, с учетом экспертного мнения и повышения вероятности распространения 2-ой волны пандемии, позволили сохранить оценку года в целом на прежнем уровне - сокращение ВВП на 4,8%", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.

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