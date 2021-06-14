UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минэкономики назвали причину падения ВВП Украины в начале 2021 года

Автор: Александр Белоус

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2021 года, по оценке, сократился на 0,6%. О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока что является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от действия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

"То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока лишь подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - говорится в обзоре.

Напомним, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Отметим, экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата реальный ВВП упал на 2,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВВП