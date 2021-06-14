У Мінекономіки назвали причину падіння ВВП України на початку 2021 року

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-квітні 2021 року, за оцінкою, скоротився на 0,6%. Про посткризове відновлення економіки говорити поки зарано.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Як зазначається в огляді, у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації. Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах "червоної зони" епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні-квітні 2020 року спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.
"Тобто суттєво кращі кількісні дані квітня 2021 року наразі лише підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину. Разом з тим ми не можемо поки говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік погіршений з 4,3% до 3,8%.
Відзначимо, економіка України в першому кварталі 2021 року продовжувала скорочуватися, і за попередніми даними Держстату реальний ВВП впав на 2,0%.