У Мінекономіки назвали причину падіння ВВП України на початку 2021 року

Як зазначається в огляді, у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації. Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах "червоної зони" епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні-квітні 2020 року спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.

"Тобто суттєво кращі кількісні дані квітня 2021 року наразі лише підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину. Разом з тим ми не можемо поки говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - йдеться в огляді.