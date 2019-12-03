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В Минэкономики назвали области с самой низкой зарплатой

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Данные обнародовал министр Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал данные о том, в каких областях Украины самая низкая зарплата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Милованова, самыми низкими были среднемесячные зарплаты в следующих областях:

  1. Черновицкая область - 7 885 грн,
  2. Херсонская область - 8 020 грн,
  3. Тернопольская область - 8 098 грн,
  4. Черниговская область - 8 130 грн,
  5. Кировоградская область - 8 222 грн.

Милованов обнародовал эти данные под заголовком "Статистика дня". При этом министр не сообщил, за какой период эти цифры, а также не назвал источник информации.

Отметим, по данным Государственной службы статистки, которые были опубликованы на прошлой неделе, в октябре самая низкая зарплата была в следующих областях:

  1. Черновицкая область - 8 211 грн,
  2. Херсонская область - 8 277 грн,
  3. Тернопольская область - 8 563 грн,
  4. Черниговская область - 8 618 грн,
  5. Кировоградская область - 8 643 грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн. Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 15862 грн.

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