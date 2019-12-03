В Минэкономики назвали области с самой низкой зарплатой

Данные обнародовал министр Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал данные о том, в каких областях Украины самая низкая зарплата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По данным Милованова, самыми низкими были среднемесячные зарплаты в следующих областях:
Милованов обнародовал эти данные под заголовком "Статистика дня". При этом министр не сообщил, за какой период эти цифры, а также не назвал источник информации.
Отметим, по данным Государственной службы статистки, которые были опубликованы на прошлой неделе, в октябре самая низкая зарплата была в следующих областях:
Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн. Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 15862 грн.