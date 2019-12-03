У Мінекономіки назвали області з найнижчою зарплатою

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив дані про те, в яких областях України найнижча зарплата. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За даними Милованова, найнижчими були середньомісячні зарплати в наступних областях:

Чернівецька область - 7 885 грн, Херсонська область - 8 020 грн, Тернопільська область - 8 098 грн, Чернігівська область - 8 130 грн, Кіровоградська область - 8 222 грн.

Милованов оприлюднив дані під заголовком "Статистика дня". При цьому міністр не повідомив, за який період ці цифри, а також не назвав джерело інформації.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, які були опубліковані минулого тижня, в жовтні найнижча зарплата була в наступних областях:

Чернівецька область - 8 211 грн, Херсонська область - 8 277 грн, Тернопільська область - 8 563 грн, Чернігівська область - 8 618 грн, Кіровоградська область - 8 643 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн. Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 15862 грн.