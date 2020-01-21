В Минэкономики пояснили рост безработицы в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Зимой количество официально зарегистрированных безработных традиционно возрастает

Рост количества безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем на 17% до 338,2 тыс. человек является традиционным сезонным явлением. Об этом говорится в комментарии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, ключевым драйвером сезонности является ежегодный рост зарегистрированных безработных в сельской местности до пиковых значений, именно в зимний период.

"Подавляющее большинство сельского населения вовлечено в сектор сельского хозяйства, который имеет сезонный характер. А следовательно с окончанием сезона полевых работ такие работники склонны становиться на учет в Государственной службе занятости на период временной безработицы к началу нового сезона полевых работ. Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года", - напомнили в Минэкономики.

Кроме того, в Украине используются два показателя, характеризующих уровень безработицы, а именно: уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) и уровень зарегистрированной безработицы. Уровень безработицы (по методологии МОТ) - это отношение количества безработных определенного возраста рабочей силы указанного возраста. Уровень зарегистрированной безработицы - это отношение количества безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, к среднегодовому количеству населения работоспособного возраста.

"Понятие "уровень безработицы" и "уровень зарегистрированной безработицы" не являются тождественными. Только 22% всех безработных обращаются за услугами в Государственную службу занятости. То есть статус зарегистрированного безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, а следовательно, количество безработных значительно больше количества зарегистрированных безработных", - говорится в сообщении.

В Минэкономики обращают внимание на то, что уровень безработицы по методологии МОТ за 9 месяцев 2019 года снизился до 8,1% (по сравнению с 8,6% за 9 мес. 2018 года).

Напомним, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами. Уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине была безработица в Испании - 13,9%.

По данным Госстата, количество безработных в Украине в III квартале 2019 года в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,3 млн человек. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,3%.