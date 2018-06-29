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В Минэкономики Германии заявили, что санкции США против РФ не повлияют на "Северный поток-2"

НовостиПолитика    29.06.2018 - 15:20
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)

Спикер Минэкономики Германии сообщила, что строительство газопровода санкции США не затронут

В Министерстве экономики Германии заявили, что санкции США против Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила спикер Министерства экономики Германии, сообщает DW.

По словам официального представителя немецкого ведомства, "судя из предоставленных США сведений, сооружение газопровода ограничительные меры Вашингтона не затронут".

Как отмечается, спикер Минэкономики Германии не уточнила, когда и какие именно сведения США предоставили относительно санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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