В Минэкономики Германии заявили, что санкции США против РФ не повлияют на "Северный поток-2"

Спикер Минэкономики Германии сообщила, что строительство газопровода санкции США не затронут

В Министерстве экономики Германии заявили, что санкции США против Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила спикер Министерства экономики Германии, сообщает DW.

По словам официального представителя немецкого ведомства, "судя из предоставленных США сведений, сооружение газопровода ограничительные меры Вашингтона не затронут".

Как отмечается, спикер Минэкономики Германии не уточнила, когда и какие именно сведения США предоставили относительно санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США).