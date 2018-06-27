В Германии рассказали о возможных проблемах "Северного потока-2"

США могут ввести санкции на трубопровод

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает DW.

"Если американцы все же введут санкции на "Северный поток-2", участие западных партнеров окажется крайне рискованной", - прогнозирует Хармс.

Он отмечает, что возможность ввести ограничительные меры в отношении газопровода, США имеют по принятым в прошлом году законом.

"В таком случае теряется экономический смысл проекта. Поэтому, к сожалению, этот проект до сих пор под вопросом", - резюмирует он.

Как отмечается, Восточный комитет объединяет немецкий бизнес, который ведет дела в России и других странах бывшего СССР и Восточной Европы. По мнению исполнительного директора комитета, технически шансов на блокировку "Северного потока-2" у его оппонентов нет.

Хармс отметил, что Дания еще не дала разрешения на строительство газопровода в ее территориальных водах, но есть альтернативный маршрут в обход.

"Этот трубопровод будет построен в любом случае", хотя и не исключает проблем с эксплуатацией и продажей газа", - уверен он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".