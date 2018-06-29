В Мінекономіки Німеччини заявили, що санкції США проти РФ не вплинуть на "Північний потік-2"

Речниця Мінекономіки Німеччини повідомила, що спорудження газопроводу санкції США не зачеплять

В Міністерстві економіки Німеччини заявили, що санкції США проти Російської Федерації не вплинуть на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила речниця Міністерства економіки Німеччини, повідомляє DW.

За словами речниці німецького відомства, "судячи з наданих США відомостей, спорудження газопроводу обмежувальні заходи Вашингтона не зачеплять".

Як зазначається, речниця Мінекономіки Німеччини не уточнила, коли і які саме відомості США надали щодо санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс вказав на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США).