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В Мінекономіки Німеччини заявили, що санкції США проти РФ не вплинуть на "Північний потік-2"

НовиниПолітика    29.06.2018 - 15:20
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

Речниця Мінекономіки Німеччини повідомила, що спорудження газопроводу санкції США не зачеплять

В Міністерстві економіки Німеччини заявили, що санкції США проти Російської Федерації не вплинуть на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила речниця Міністерства економіки Німеччини, повідомляє DW.

За словами речниці німецького відомства, "судячи з наданих США відомостей, спорудження газопроводу обмежувальні заходи Вашингтона не зачеплять".

Як зазначається, речниця Мінекономіки Німеччини не уточнила, коли і які саме відомості США надали щодо санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс вказав на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США).

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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