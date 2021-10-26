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Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство экономики Германии направило федеральному регулятору заключение, в котором отметило, что "Северный поток-2" не будет представлять опасность для ЕС. Немецкое министерство предоставило этот вывод без обсуждений с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

"При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально. Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока-2", при текущих условий, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германии и другие страны ЕС", - заявил он.

Витренко подчеркнул, что после запуска "Северного потока-2" Россия может прекратить физический транзит через Украину.

"И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток-2". В отличие от украинской ГТС, у "Северного потока-2" нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море", - добавил глава НАК.

Напомним, до этого глава "Оператора ГТС Украины" назвал условия для сертификации "Северного потока-2".

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Министерство экономикиГерманияЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныСеверный поток-2