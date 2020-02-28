Минэкоэнерго урезает "зеленые" тарифы вопреки заявлениям президента о поддержке инвесторов, - эксперт

Решение Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложить инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, идет вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука о поддержке инвесторов. Об этом заявил управляющий партнер Integrites Алексей Фелив, передает "Обозреватель".

"Мне кажется, что позиция министерства идет в разрез с позицией президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут вовлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство", - заявил эксперт.

Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал очередную модель по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% - для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% - для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на п'ять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на п'ять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Кроме того, отвечая на вопросы возмущенных такими предложениями инвесторов, Чижик сравнил их проблемы с гангреной. "Когда пациент болен, у него, извините за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент будет жить", - заявил Чижик.

По мнению Фелива, новый вариант снижение "зеленых" тарифов от Минэкоэнерго не перекроет даже и четверти от прогнозного дефицита Гарантированного покупателя в 17 млрд грн в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, по данным Госэнергоэффективности по 2019 год в возобновляемую энергетику Украины было проинвестировано рекордные 3,7 млрд евро.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных законодательно "зеленых" тарифов.