Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

План будет представлен на рассмотрение президенту и Кабинету министров.

"Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мер безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели министерство представит на рассмотрение президенту и Кабинету министров план действий на этой территории, в частности по усилению противопожарных мероприятий", - написала Буславец.

По ее словам, план предусматривает ряд мер по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофайнмента и остатков конструкций четвертого блока ЧАЭС.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Как писало РБК-Украина, вчера вечером министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне были ликвидированы все очаги лесного пожара.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате пожаров в Чернобыльской зоне было уничтожено более 11 тысяч гектаров леса.