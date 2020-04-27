В Чернобыльской зоне продолжаются пожары в четырех лесничествах

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Основные усилия идут на локализацию двух очагов

В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отметили в МВД, основные усилия направлены на локализацию двух очагов в селе Кривая Гора, и селах Рудьки и Буряковка.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем", - сообщили в МВД.

Напомним, вчера, 26 апреля, вечером министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне были ликвидированы все очаги лесного пожара.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что в результате пожаров в Чернобыльской зоне было уничтожено более 11 тысяч гектаров леса.