В Чернобыльской зоне ликвидировали все очаги пожара

Фото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (twitter.com/AvakovArsen)

Сейчас ведется работа с тлеющими торфяниками

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Twitter.

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита", - написал глава МВД.

Напомним, сегодня утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Велась работа с очагами вблизи Кривой Горы, Рудьков и Буряковки.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Харьковской области в результате поджога сухой травы и камыша произошел лесной пожар. Огнем охвачено территорию Владимирского лесничества вблизи поселка Красный Кут.

Кроме того, вчера в результате поджога сухостоя в одном из сел Киевской области сгорели 5 строений. В частности, огнем были уничтожены 2 дачных дома и 3 нежилых здания. Пожар был локализован, угрозы распространения на жилой сектор не было.