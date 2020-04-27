Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони

Виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що найближчими тижнями Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

План буде представлений на розгляд президенту та Кабінету міністрів.

"Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні міністерство представить на розгляд президенту і Кабінету міністрів план дій на цій території, зокрема щодо посилення протипожежних заходів", - написала Буславець.

За її словами, план передбачає низку заходів щодо приведення у безпечний стан об'єкта "Укриття" шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конофайнмента і залишків конструкцій четвертого блока ЧАЕС.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв.

Як писало РБК-Україна, вчора ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Чорнобильській зоні були ліквідовані всі осередки лісової пожежі.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті пожеж у Чорнобильській зоні було знищено понад 11 тисяч гектарів лісу.