В Минэкоэнерго объяснили суть нового прогнозного энергетического баланса

В документе Минэкоэнерго предлагает пути обеспечения стабильной работы угледобывающего сектора

Министерство энергетики и охраны окружающей среды утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины, который предусматривает постепенное сокращение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации и рост производства из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго, передает РБК-Украина.

В пресс-службе отмечают, что цель документа - предложить варианты решения кризисных явлений в работе энергетической системы Украины. В частности, предлагается постепенное сокращение производства электроэнергии атомной, гидро- и теплогенерацией и наращивание объемов производства за счет возобновляемых источников энергии.

Кроме того, утвержденный Прогнозный энергетический баланс предусматривает изменение графика работы атомных электростанций. Цель - сократить риск аварий из-за регулярного изменения нагрузок энергоблоков АЭС.

"В условиях падения спроса энергоблоки АЭС не могут работать с максимальной постоянной мощностью в течение суток. Поэтому НЭК “Укрэнерго”, выполняющее функции диспетчеризации, вынуждено было разгружать их в ночное время, выходные и праздничные дни. Такие эксперименты со сменой напряжений энергоблоков являются крайне опасными. Поэтому были предложены оптимальные показатели генерации АЭС для безопасной работы ядерных блоков”, - идет речь в сообщении.

Также запланировано завершение ремонта ядерных энергоблоков на АЭС, который не производился в течение 5 лет.

Помимо этого, планируется существенное сокращение объемов производства электроэнергии гидроэлектростанциями. Из-за низкого уровня воды в реках станции ограничены в доступном объеме маневренной мощности, необходимой для балансирования энергосистемы. Такая ситуация создает риск возникновения аварийных ситуаций.

В документе Минэкоэнерго также предлагает пути обеспечения стабильной работы угледобывающего сектора.

"Сейчас отрасль переживает кризис из-за снижения спроса на украинский уголь и рост доли импортируемого. Это привело к большому скоплению запасов угля на складах, принудительной остановке работы угольных шахт и росту уровня безработицы среди шахтеров", - говорится в документе.

По данным министерства, около 40 тысяч горняков находятся на вынужденном простое, а десятки тысяч семей потеряли больше половины дохода.

В свою очередь, 29 апреля на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство несет ответственность за сохранение рабочих мест в энергетической отрасли. По его словам, в ближайшее время состоится заседание антикризисного штаба, где будет рассмотрен этот вопрос.

"Мы понимаем те сферы, где будут создаваться рабочие места и понимаем ответственность за сохранение рабочих мест. Мы проведем антикризисный штаб в сфере энергетической безопасности, в сфере энергетики, где ситуация непростая. Сегодня мы утвердили новый энергетический план и будем переходить к быстрым антикризисным действиям, чтобы энергетики, шахтеры имели работу, чтобы сфера энергетики и ее стабильная работа была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности нашей страны", - отметил он.

Ранее сообщалось также, что в Министерство энергетики и охраны окружающей среды также планируют принять ряд мер, направленных на борьбу с кризисом в энергетической отрасли.

В частности, речь идет о реформировании системы PSO, чтобы НАЭК “Энергоатом” мог получать рыночную стоимость за производимую электроэнергию; решении вопроса роста ВИЭ и нагрузки на ГП “Гарантированный покупатель” “зеленого тарифа”; решении проблемы задолженности на рынке электрической энергии, стабилизации работы всех его сегментов.