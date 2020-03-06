Минэкоэнерго нарушило обещания, предоставленные ЕС по "зеленому" тарифу, - инвестор

Министерство энергетики и защиты окружающей среды, предложив более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, нарушило правила медиации с Энергосообществом ЕС и фактически торпедирует этот процесс. Об этом заявил в комментариях журналистам управляющий партнер "UDP Renewables" Сергей Евтушенко, передает РБК-Украина.

"Правительство и отрасль находились в процессе медиации под председательством Энергетического сообщества. То есть, происходил некий процесс переговоров, который имеет определенные стандарты, определенные этические нормы, определенные требования к этому. То есть, стороны добровольно взяли на себя обязательства не обнародовать свои позиции публично, не давать комментариев до того момента, пока не будет достигнуто или понимания, или завершена медиация без договоренностей... и стороны приближались к компромиссу, как могли, воздерживались от публичной критики и каких-либо деструктивных шагов. А затем мы узнаем из прессы о том, что министерство обнародовало свою позицию, которое никогда не обсуждалась, на медиационной группе, таких жестких требований не было. И фактически она была публично озвучена, что является нарушением правил медиации", - сказал Евтушенко.

По его мнению, такие действия министерства до официального завершения процесса медиации свидетельствуют об одностороннем выходе государства из переговорного процесса.

"Фактически такие шаги министерства я могу назвать торпедированием процесса медиации, фактически принудительным односторонним выходом государства из процесса медиации, с тех обстоятельств, которые они себе считают актуальными, но фактически государство в одностороннем порядке выходит из медиации, так и не добившись никакого результата", - добавил Евтушенко.

Он также отметил, что предложенный министерством вариант неприемлем для отрасли, и инвесторы готовятся подавать судебные иски против Украины для защиты своих прав.

"Предложенные замминистром Чижиком инициативы не могут быть восприняты отраслью, поэтому мы готовимся к худшему. Мы, наверное, готовимся к тому, что придется затягивать пояса и готовиться к судебным искам. Я думаю, Украину накроет лавина судебных исков от инвесторов, которые пришли сюда под определенное законодательство, ни нормы не нарушили, а сегодня им предлагают фактически в ультимативной форме предлагают им пойти на существенное ухудшение их инвестиционных планов", - подытожил Евтушенко.

Напомним, 27 февраля Минэкоэнерго отбросило медиацию с представителями Секретариата Энергетического сообщества ЕС по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант, что вызвало негативную реакцию у инвесторов.

Как писало РБК-Украина, инвесторы разочарованы отказом Министерства энергетики и защиты окружающей среды от медиации с ЕС относительно "зеленого" тарифа и считают этот шаг нарушением правил конфиденциальности медиации