Инвесторы разочарованы отказом Минэкоэнерго от медиации с ЕС относительно "зеленого" тарифа

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В ЕУЭА и УВЭА считают медиацию Энергосообщества лучшим путем для движения вперед

Инвесторы разочарованы отказом Министерства энергетики и защиты окружающей среды от медиации Секретариата Энергетического Сообщества ЕС относительно "зеленого" тарифа и предложенным более жестким вариантом решения проблемы и считают этот шаг нарушением правил конфиденциальности медиации. Об этом говорится в совместном заявлении Европейско-Украинского Энергетического Агентства (ЕУЭА) и Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

"Мы были удивлены и разочарованы, когда 27 февраля Министерство в одностороннем порядке опубликовало на своем веб-сайте последнее предложение (учитывая, что это предложение было направлено руководителю медиации за один день до такого обнародования). Такой поступок нарушает согласованные правила конфиденциальности медиации и подрывает эффективность процесса", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления напомнили, что инвесторы безуспешно пытались договориться с Минэкоэнерго о необходимых изменениях в отношении решения проблемы "зеленого" тарифа, и поэтому в начале декабря 2019 года подали в Секретариат Энергетического Сообщества, как независимой стороны, запрос на участие в процессе медиации, которая началась в конце января 2020 года.

"Наша цель заключалась в достижении всестороннего соглашения, которая охватывала бы ряд вопросов в дополнение к реструктуризации "зеленого" тарифа и обеспечивало бы долгосрочную стабильную работу электроэнергетического сектора", - отмечается в заявлении.

В ЕУЭА и УВЭА считают медиацию Секретариата Энергосообщества лучшим путем для движения вперед в решении проблемы и сообщают, что продолжают участвовать в медиации.

"После рассмотрения предложения Министерства, обнародованного на прошлой неделе, мы предоставим свои комментарии в рамках медиации и будем продолжать добросовестно участвовать в медиации с надеждой найти разумное решение в интересах Украины, инвесторов и, прежде всего, потребителей электроэнергии", - отмечается в заявлении.

Напомним, как писало ранее РБК-Украина Минэкоэнерго отбросило медиацию с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант.

В свою очередь, инвесторы негативно отреагировали на такое предложение, в частности генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что решение Минэкоэнерго о передаче нового, более жесткого варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС, шокировало инвесторов.