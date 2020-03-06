Мінекоенерго порушило обіцянки надані ЄС по "зеленому" тарифу, - інвестор

Міністерство енергетики та захисту довкілля, запропонувавши більш жорсткий варіант вирішення проблеми "зеленого" тарифу, порушило правила медіації з Енергоспівтовариством ЄС та фактично торпедує цей процес. Про це заявив в коментарях журналістам керуючий партнер "UDP Renewables" Сергій Євтушенко, передає РБК-Україна.

"Уряд і галузь перебували в процесі медіації під головуванням Енергетичного співтовариства. Тобто, відбувався якийсь процес переговорів, який має певні стандарти, певні етичні норми, певні вимоги до цього. Тобто, сторони добровільно взяли на себе зобов'язання не оприлюднювати свої позиції публічні, не давати коментарів до того моменту, доки не буде досягнуто або порозуміння, або завершена медіація без домовленостей... І сторони наближалися до компромісу, як могли, утримувалися від публічної критики і якихось деструктивних кроків. А потім ми дізнаємося з преси про те, що міністерство оприлюднило свою позицію, яка ніколи на медіаційній групі не обговорювалася, таких жорстких вимог не було. І фактично вона була публічно озвучена, що є порушенням правил медіації", - сказав Євтушенко.

На його думку, такі дії міністерства до офіційного завершення процесу медіації свідчать про односторонній вихід держави з переговорного процесу.

"Фактично такі кроки міністерства я можу назвати торпедуванням процесу медіації, фактично примусовим одностороннім виходом держави з процесу медіації, з тих обставин, які вони собі вважають актуальними, але фактично держава в односторонньому порядку виходить з медіації, так і не добившись жодного результату", - додав Євтушенко.

Він також наголосив, що запропонований Мінекоенерго варіант є неприйнятним для галузі, і інвестори готуються подавати судові позови проти України для захисту своїх прав.

"Запропоновані замміністра Чижиком пропозиції не можуть бути сприйняті галуззю, тому ми готуємося до гіршого. Ми, напевно, готуємось до того, що доведеться затягувати нам паски й доведеться готуватися до судових позовів. Я думаю, Україну накриє лавина судових позовів від інвесторів, які прийшли сюди під певне законодавство, жодної норми не порушили, а сьогодні їм пропонують фактично, в ультимативній формі пропонують їм піти на суттєве погіршення їхніх інвестиційних планів", - підсумував Євтушенко.

Нагадаємо, 27 лютого Мінекоенерго відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант, що викликало негативну реакцію в інвесторів.



Як писало РБК-Україна, інвестори розчаровані відмовою Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища від медіації з ЄС щодо "зеленого" тарифу і вважають цей крок порушенням правил конфіденційності медіації.