В Міндовкілля розповіли, коли забруднена вода з Десни може досягти Київської області

За словами чиновниці, згідно з попередніми прогнозами, досягнення забрудненої води з Десни адмінкордону Київської області раніше очікували 10-11 вересня.

При цьому міністр наголосила, що ситуація із забрудненням цієї річки є контрольованою, і особливо це стосується руху забруднення в напрямку Київщини з Чернігівської області.

Так, зазначила Гринчук, фіксується, що рух забруднення "сповільнився і не в такій вже концентрації, не суцільною плямою, а більш розпорошено, природньо рухається по руслу річки".

Крім того, глава Міндовкілля звернула увагу, що загалом забруднення просунулося на 191 кілометр з урахуванням впадіння річки Сейм в Десну.

При цьому міністр додала, що візуально забруднення вже фіксується як точкове, а також таке, що не має однорідного характеру.

Як розповіла Гринчук, в районі Чернігова фіксується "покращення ситуації, є поодинокі випадки загибелі риби, але це через зниження рівня кисню у воді".

Також вона зауважила, що тривають роботи з утилізації загиблої риби. Крім того, фіксується певний перевищений вміст марганцю і заліза. При цьому чиновниця додала, що таке незначне перевищення є характерним для цієї території і пори року, з урахуванням природні особливості річок на Чернігівщині.

Ситуація з забрудненням води у Десні

Нагадаємо, наприкінці серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Як раніше розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ.

Додамо, 6 вересня стало відомо, що забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.

7 вересня у КМДА заявили, що ситуація із якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.

А 9 вересня у Міндовкілля заявили, що впродовж останніх днів стан води у річці Сейм покращується. Крім того, додали у відомстві, ситуація із забрудненням води в Десні також стабілізується.

Додамо, 10 вересня у "Київводоканалі" пояснили, чи є небезпека у воді з-під крана в Києві через Десну.