В Минприроды рассказали, когда загрязненная вода из Десны может достичь Киевской области

По словам чиновницы, согласно предварительным прогнозам, достижения загрязненной воды из Десны админграницы Киевской области ранее ожидали 10-11 сентября.

При этом министр подчеркнула, что ситуация с загрязнением этой реки контролируемая, и особенно это касается движения загрязнения в направлении Киевской области из Черниговской области.

Так, отметила Гринчук, фиксируется, что движение загрязнения "замедлилось и не в такой уж концентрации, не сплошным пятном, а более рассеянно, естественно, движется по руслу реки".

Кроме того, глава Минприроды обратила внимание, что всего загрязнение продвинулось на 191 километр с учетом впадения реки Сейм в Десну.

При этом министр добавила, что визуально загрязнение уже фиксируется как точечное, а также такое, что не имеет однородного характера.

Как рассказала Гринчук, в районе Чернигова фиксируется "улучшение ситуации, есть единичные случаи гибели рыбы, но это из-за снижения уровня кислорода в воде".

Также она отметила, что продолжаются работы по утилизации погибшей рыбы. Кроме того, фиксируется определенное превышенное содержание марганца и железа. При этом чиновница добавила, что такое незначительное превышение характерно для этой территории и времени года, с учетом природных особенностей рек на Черниговщине.

Ситуация с загрязнением воды в Десне

Напомним, в конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как ранее рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ.

6 сентября стало известно, что загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.

7 сентября в КГГА заявили, что ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.

А 9 сентября в Минприроды заявили, что за последние дни состояние воды в реке Сейм улучшается. Кроме того, добавили в ведомстве, ситуация с загрязнением воды в Десне также стабилизируется.

Добавим, 10 сентября в "Киевводоканале" объяснили, есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за Десны.