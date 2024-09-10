Міндовкілля і "Київводоканал" готують комплекс заходів на випадок погіршення якості води

"Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Але звертаємо увагу, що на сьогодні такі ризики відсутні", - наголошують у відомстві.

Ситуація з забрудненням Десни

У міністерстві розповіли, що за даними на 9 вересня, забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова у місці зруйнованого автомобільного мосту, й просунулось до Количівки (180 км), однак "інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні".

Зазначається, що розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією.

"Причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії (перемішування в шарах по глибині)", - передали в міністерстві.

Також вказується, що проведені заходи перешкоджають просуванню забруднення вниз по течії, але "наразі цього ще недостатньо, щоб зупинити мор риби у місці концентрації забруднення".

Також у відомстві розповіли, що до впадіння у річку Десна забруднення просувалося річкою Сейм "суцільною масою темної води".

"При потраплянні у Десну 27 серпня воно почало розбавлятися та фрагментуватися. Швидкість просування становила 10-35 км на добу (залежно від характеру звивистості русла)", - передали в Міндовкілля.

Мор риби

Що стосується мору риби, що наразі такі випадки спостерігаються у Чернігові, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. А загалом у Чернігівській області вже було зібрано близько 17,5 тонн загиблої риби.

"У м. Чернігів та с. Максим фіксується незначне зниження кисню, що перебуває у межах 6-7,76 мгО2/дм³. За результатами лабораторних досліджень, відібраних з р. Десна від гирла р.Сейм до м. Чернігів, встановлено підвищений вміст азоту, заліза, марганцю та дефіцит кисню", - розповіли у міністерстві.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Як раніше розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ.

Додамо, 6 вересня стало відомо, що забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.

7 вересня у КМДА заявили, що ситуація із якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.

А 9 вересня у Міндовкілля заявили, що впродовж останніх днів стан води у річці Сейм покращується. Крім того, додали у відомстві, ситуація із забрудненням води в Десні також стабілізується.