Минприроды и "Киевводоканал" готовят комплекс мер на случай ухудшения качества воды

"Минприроды сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мер в случае возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов. Но обращаем внимание, что на сегодняшний день такие риски отсутствуют", - подчеркивают в ведомстве.

Ситуация с загрязнением Десны

В министерстве рассказали, что по данным на 9 сентября, загрязнение в реке Десна накопилось в пределах Чернигова в месте разрушенного автомобильного моста, и продвинулось до Количевки (180 км), однако "интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны".

Рассматривается возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению.

"Причинами накопления загрязнения в пределах разрушенного автомоста стали природные особенности рельефа дна реки и характер течения (перемешивание в слоях по глубине)", - передали в министерстве.

Также указывается, что проведенные мероприятия препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но "пока этого еще недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения".

Также в ведомстве рассказали, что до впадения в реку Десна загрязнение продвигалось по реке Сейм "сплошной массой темной воды".

"При попадании в Десну 27 августа оно начало разбавляться и фрагментироваться. Скорость продвижения составляла 10-35 км/сут (в зависимости от характера извилистости русла)", - передали в Минприроды.

Мор рыбы

Что касается мора рыбы, то сейчас такие случаи наблюдаются в Чернигове, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица. Всего же в Черниговской области уже было собрано около 17,5 тонны погибшей рыбы.

"В г. Чернигов и с. Максим фиксируется незначительное снижение кислорода, которое находится в пределах 6-7,76 мгО2/дм³. По результатам лабораторных исследований, отобранных из г. Десна от устья р. Сейм до г. Чернигов, установлено повышенное содержание азота, железа, марганца и дефицит кислорода", - рассказали в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, в конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как ранее рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ.

6 сентября стало известно, что загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.

7 сентября в КГГА заявили, что ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.

А 9 сентября в Минприроды заявили, что за последние дни состояние воды в реке Сейм улучшается. Кроме того, добавили в ведомстве, ситуация с загрязнением воды в Десне также стабилизируется.