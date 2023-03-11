Міндовкілля: через війну екології України завдано шкоди більш ніж на 2 трильйони

Чиновник у ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування зазначив, що фіксація нових фактів збитків та руйнувань триває щодня.

"Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне", - сказав він.

За словами Гречаника, попередні підрахунки показують, що загалом шкода довкіллю становить уже понад 2 трильйони гривень.

"Це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну - через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну", - наголошує заступник міністра.