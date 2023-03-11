RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минприроды: из-за войны экологии Украины нанесен ущерб более чем на 2 триллиона

Фото: в Минприроды назвали сумму ущерба природе от российского вторжения (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Об этом заявил первый заместитель главы Минприроды Руслан Гречаник, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Чиновник в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования отметил, что фиксация новых фактов ущерба и разрушений продолжается ежедневно.

"Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит РФ за содеянное", - сказал он.

По словам Гречаника, предварительные подсчеты показывают, что в общей сложности вред окружающей среде составляет уже более 2 триллионов гривен.

"Это и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты. Россия провоцирует климатический кризис, ядерный - из-за ситуации с ЗАЭС, гуманитарный", - подчеркивает замминистра.

Напомним, ранее глава Минприроды заявил, что из-за войны некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда. Было повреждено почти 3 миллиона гектаров леса, что составляет почти треть лесных территорий страны, а также российское вторжение нанесло вред 600 видам фауны и 750 видам флоры.

Добавим, перед этим в Раде собрались подсчитать ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэкологииВойна России против Украины