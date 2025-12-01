Міндічу заочно обирають запобіжний захід у справі "Мідас"

Як заявив під час засідання прокурор, правоохоронні органи вважають, що Міндіч був керівником організованої групи, яка налагодила одержання та відмивання коштів у межах корупційної схеми. У результаті, за їхніми даними, державі було завдано істотної шкоди.

Адвоката Міндіча призначила держава. Він повідомив, що не зміг зв'язатися з підозрюваним.

Варто зазначити, що бізнесмен переховується від правосуддя - про його виїзд із країни стало відомо практично відразу після того, як НАБУ заявило про розкриття корупційної схеми.

Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив, що Міндіча підозрюють у спробі вплинути на держслужбовця - ідеться про Рустема Умєрова, коли він обіймав посаду міністра оборони.

Оновлено 18:15

Суд постановив припинити трансляцію засідання, оскільки певна інформація може зашкодити таємниці досудового розслідування та безпеці держави.