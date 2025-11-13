Міндіча можуть позбавити громадянства, питання вивчають юристи, - джерело

Операція "Мідас" та Міндіч

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів опинився колишній бізнес-партнер Зеленського, бізнесмен Тимур Міндіч, який встиг втекти за кордон.

Схема полягала в тому, що фігуранти створили в "Енергоатомі" так званий "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". В іншому випадку - погрози не давати контрактів та взагалі викинути зі списку постачальників. Фігурантам вдалося привласнити щонайменше 100 мільйонів доларів США.

13 листопада Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча та ще одного фігуранта справи, Олександра Цукермана, якому також вдалося втекти з України. Санкції, як пояснили в Офісі президента, введено терміном на три роки з можливістю продовження - та у повному обсязі.

При цьому санкції проти Міндіча рішенням Ради національної безпеки та оборони ввели саме як проти громадянина Ізраїлю, а не як проти українського громадянина.

