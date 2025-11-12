Міндіч законно виїхав з України: деталі від прикордонників

Прикордонники нагадали, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Міндіч 10 листопада незаконно перетнув кордон і втік з України.

На цьому фоні Державна прикордонна служба провела власне службове розслідування, щоб перевірити чутки.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений у прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, що дають право на перетин кордону під час дії військового стану, були в наявності", - стверджують прикордонники.

При цьому у Держприкордонслужбі уточнили, що жодних обмежень на виїзд Міндіча за кордон встановлено на той момент не було.

Також прикордонники не отримували від правоохоронних органів доручень про заборону на виїзд Міндіча з України, його розшук чи інформування про факт перетину кордону.