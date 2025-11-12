Міндіч і Шефір обговорювали "касу" для застави за Чернишова, - прокурор

За словами прокурора САП, який зачитував фрагменти з аудіозаписів справи під час обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку ("Рокету") у справі про корупцію в енергетиці, Міндіч та Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за Чернишова.

"Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович", - зазначає прокурор.

За його словами, вона стосується Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу.

Відвідувач (Шефір, за словами прокурора) сказав: "Я йому сказав щодо застави: "Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся".

Міндіч: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет…"

Відвідувач: "Та не, ну с кассы поучаствует (мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому них - уточнює прокурор)".

Далі Савицький зачитує іншу частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова. В ній першим говорить Відвідувач щодо арештованого майна.

Відвідувач: "Леша сам не бедный человек, мягко говоря".

Міндіч: "У него же все арестовали…"

Відвідувач: "Нет, все равно. Это ж арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет - парк машин, парк обслуги, дом такой…"

Міндіч: "Он же арендованный…"

Відвідувач: "Арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Міндіч: "Та, я думаю больше. 15".

Відвідувач: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (в якості внесення застави - уточнює прокурор)".

Міндіч: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны били те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрысил 6 или 26".

Довідково. Тут варто зауважити, що раніше НАБУ і САП оголосили підозру ще тоді віцепрем’єру Олексію Чернишову у зловживанні владою та отриманні хабаря. За даними слідства, він сприяв передачі землі київському забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та наближених осіб. За Чернишова внесли 120 млн гривень застави.