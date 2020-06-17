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Минай - Динамо: прогноз на матч

Новости » Спорт     17.06.2020 - 09:51
Минай - Динамо: прогноз на матч
Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

В матче 1/2 финала Кубка Украины сойдутся киевское "Динамо" и один из лидеров Первой лиги - "Минай". Трансляция начнется в 14:00, а смотреть матч можно на канале "УНИАН ТВ".

17 июня 14:00
Минай, стадион "Минай-Арена"

По мнению букмекеров, явным фаворитом в борьбе за выход в финал является столичный клуб. На победу команды Алексея Михайличенко в основное время можно поставить с коэффициентом в 1,20, тогда как сенсационный успех клуба Первой лиги оценивается лишь в 14,00. На ничейный результат принимаются ставки в 6,90.

Предыдущие встречи

Между собой команды провели лишь один официальный поединок. В октябре 2018 года в рамках 1/8 финала Кубка страны "Динамо" обыграло "Минай", который тогда играл во Второй лиге, со счетом 3:1.

Путь в полуфинал

"Минай" на предыдущей стадии выбил "Ингулец" (1:1, 6:5 по пенальти), до этого справившись со "Львовом" (2:0), "Волынью" (1:0) и "Калуш" (2:1). "Динамо" начало свои выступления в турнире с 1/8 финала, одолев на этой стадии своего основного конкурента - донецкий "Шахтер" (2:1), а затем также обыграло "Александрию" (1:0).

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамопрогнозКубок Украиныставкибукмекеры
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