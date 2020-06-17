Минай - Динамо: прогноз на матч

Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

В матчі 1/2 фіналу Кубка України зійдуться київське "Динамо" та один з лідерів Першої ліги - "Минай". Трансляція розпочнеться о 14:00, а дивитися матч можна на каналі "УНІАН ТБ".

17 червня 14:00

Минай, стадіон "Минай-Арена"

На думку букмекерів, явним фаворитом у боротьбі за вихід у фінал є столичний клуб. На перемогу команди Олексія Михайличенка в основний час можна поставити з коефіцієнтом в 1,20, тоді як сенсаційний успіх клуб Першої ліги оцінюється лише в 14,00. На нічийний результат приймаються ставки в 6,90.

Попередні зустрічі

Між собою команди провели лише один офіційний поєдинок. У жовтні 2018 року в рамках 1/8 фіналу Кубка країни "Динамо" обіграло "Минай", який тоді грав у Другій лізі, з рахунком 3:1.

Шлях до півфіналу

"Минай" на попередній стадії вибив "Інгулець" (1:1, 6:5 по пенальті), до цього впоравшись зі "Львовом" (2:0), "Волинню" (1:0) та "Калушем" (2:1). "Динамо" почало свої виступи у турнірі з 1/8 фіналу, здолавши на цій стадії свого основного конкурента - донецький "Шахтар" (2:1), а потім також обіграло "Олександрію" (1:0).

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Автор: Вера Олейник