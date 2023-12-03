"Минай" – "Динамо": директор УПЛ оцінив імовірність технічної поразки

Матч "Минай" – "Динамо" призначений на 3 грудня. Поєдинок розпочався о 13:00, але був перерваний масштабною повітряною тривогою за хвилину після стартового свистка. Утім, на поле команди з укриття не повернулись.

Делегат зустрічі прийняв рішення про перенесення поєдинку. На такий крок уповноважений УАФ пішов не тільки через затяжну повітряну тривогу. На домашній арені "Миная" немає штучного освітлення, а дограти за денного світла команди не встигли б.

Без справного штучного освітлення арену допустила до змагань Українська асоціація футболу. Саме комітет, що займається атестацією стадіонів, визначає перелік придатних для офіційних поєдинків арені. Утім, попри організаційні прорахунки, закарпатцям не загрожуватиме технічна поразка.

"Оскільки цей стадіон на сьогодні сертифікований УАФ та допущений до проведення матчів української Прем'єр-ліги, то на цей момент про технічну поразку не йдеться. Тим паче на цьому стадіоні протягом сезону уже відбулись багато матчів, як і в минулому сезоні він приймав матчі УПЛ", – резюмував Дикий.