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"Минай" – "Динамо": директор УПЛ оценил вероятность технического поражения

Фото: "Динамо" зря приехало на Закарпатье (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Закарпатский "Минай" не получит техническое поражение за сорванный матч 16-го тура отечественной Премьер-лиги против киевского "Динамо".

Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

Матч "Минай" – "Динамо" назначен на 3 декабря. Поединок начался в 13:00, но был прерван масштабной воздушной тревогой через минуту после стартового свистка. Впрочем, на поле команды из укрытия не вернулись.

Делегат встречи принял решение о переносе поединка. На такой шаг уполномоченный УАФ пошел не только из-за затяжной воздушной тревоги. На домашней арене "Миная" нет искусственного освещения, а доиграть при дневном светекоманды не успели бы.

Без исправного искусственного освещения арену допустила к соревнованиям Украинская ассоциация футбола. Именно комитет, занимающийся аттестацией стадионов, определяет список подходящих для официальных поединков арены. Впрочем, несмотря на организационные просчеты, закарпатцам не грозит техническое поражение.

"Поскольку этот стадион сегодня сертифицирован УАФ и допущен к проведению матчей украинской Премьер-лиги, то на данный момент о техническом поражении речь не идет. Тем более на этом стадионе в течение сезона уже состоялось много матчей, как и в прошлом сезоне он принимал матчи УПЛ", – резюмировал Дикий.

К слову, накануне "Днепр-1" неожиданно уступил "Ворскле" в 16-м туре УПЛ.

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