"Дніпро-1" несподівано програв "Ворсклі" та втратив одноосібне лідерство в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Дніпро-1" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Лєднєв, 3 – Челядін, 31, Феліпе Родрігес, 42

"Спортклубівці" оформили швидкий м'яч. На 3-й хвилині Піхальонок із центрального кола кинув у прорив Лєднєва. Той прийняв м'яч ліворуч і пострілом із гострого кута відкрив рахунок.

Після забитого м'яча "Дніпро-1" розслабився. Натомість полтавці оперативно прийшли до тями та надалі злагоджено діяли в обороні. Додала "Ворскла" і в атаці, тож після півгодини ігрового часу вирівняла становище – самотній Челядін "прошив" Волинця ударом із меж штрафного.

Та й пропущений м'яч не змусив дніпровців заграти активніше. Як наслідок, на перерву вони пішли вже в ролі тих, хто змушений наздоганяти. На 42-й хвилині Кане прострілив із правого флангу, а Феліпе Родрігес із близької відстані відправив м'я у сітку.

Зі стартом другої половини "Дніпро-1" нарешті прокинувся. Ось Гуцуляк лише дивом не поцілив у незахищений кут після стандарту. Далі Якубу з Челядіним ледь не організували курйозний автогол, а Лєднєв відправив м'яч над поперечиною.

На 68-й хвилині породистий гол міг оформити Піхальонок. Лідер "спортклубівців" вже навіть обіграв Ісенка та з гострого кута чи то бив у порожні, чи то прострілював уздовж воріт. Але Пердута вчасно підстрахував голкіпера та вибив м'яч подалі.

Та поступово підопічні Віктора Скрипника зуміли погасити атакувальний запал "Дніпра-1". Команда Юрія Максимова намагалася відшукати свій момент у фінальній навалі, але до реальної нагоди справа так і не дійшла. Дніпровці втратили самостійне лідерство в чемпіонаті та ділить першу позицію з "Кривбасом" (по 33 очки). "Ворскла" ж піднялася на 7-ме місце (22 пункти).