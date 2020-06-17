Минай - Динамо: анонс матча

Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к полуфинальному поединку Кубка Украины

"Минай" примет на своем поле "Динамо" в полуфинальном матче Кубка Украины. Трансляция начнется в 14:00, а смотреть игру можно на телеканале "УНИАН ТБ". Букмекеры считаю киевскую команду фаворитом встречи. Украинские болельщики вернутся на стадионы не раньше 17 июня.

17 июня 14:00

Минай, стадион "Минай-Арена"

Перволиговый "Минай" попытается впервые в своей истории выйти в финал Кубка страны, как это в прошлом году сенсационно сделал "Ингулец". "Динамо", которому в чемпионате этого сезона к золоту уже не добраться, будет всеми силами бороться за трофей, который в последний раз выигрывало 5 лет назад.

Путь в полуфинал

"Минай" на предыдущей стадии выбил "Ингулец" (1:1, 6:5 по пенальти), до этого справившись со "Львовом" (2:0), "Волынью" (1:0) и "Калуш" (2:1). "Динамо" начало свои выступления в турнире с 1/8 финала, одолев на этой стадии своего основного конкурента - донецкий "Шахтер" (2:1), а затем также и "Александрию" (1:0).

Предыдущая встреча

Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках все того же Кубка Украины. На стадии 1/8 финала "Минай", который тогда играл во Второй лиге, также принимал на своем поле принимал столичный гранд. Несмотря на то, что именно закарпатцы тогда начали активно создавать контратаки и сумели открыть счет, в итоге уступили 1:3. В составе киевлян забитыми мячами отметились Николай Шапаренко, оформивший дубль, и Денис Гармаш, который в данный момент играет в чемпионате Турции.

Функциональная готовность

Закарпатцы свой последний поединок провели в марте в рамках Кубка Украины, поскольку рестарт Первой лиги запланирован на 23 июня. Киевляне же успели сыграть за последние недели три игры, ведь УПЛ восстановили гораздо раньше. Подопечные Алексея Михайличенко в этих играх одержали две победы (5:1 над "Александрией" и 3:1 над "Зарей") и 1 раз уступили действующим чемпионам Украины донецкий "Шахтер" (1:3).

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Автор: Вера Олейник