В МинАП назвали реальный объем земли в государственной собственности

"Фактически на балансе государства осталось 750 тысяч земель государственной формы собственности на акте постоянного пользования", - сказал он.

По данным МинАП в 2018-219 годах местным общинам передано 1,7 млн га, в 2020-2021 годах - 2,3 млн га.

Лещенко напомнил, ранее в государственной собственности было 10 млн га земель, но еще 5 млн га были переданы в частное владение.

"Что собственно с этими 750 тысячами гектарами земли мы будем делать? Есть две видения развития этих событий. Видение первое - это дальнейшая бесплатная приватизация. Видение второе - это сохранение в балансе государства соответствующих земель и их соответствующая реализация через электронные земельные аукционы", - сказал он.

Всего же, по данным МинАП, в Украине 41,3 млн га сельскохозяйственных угодий. Из них пашня - 33 млн га, пастбища - 5,3 млн га, сенокосы - 2,3 млн га, многолетние насаждения - 852 тыс. га, перелоги - 166 тыс. га, парники - 1,28 тыс. га.