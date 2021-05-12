ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Открытие рынка земли с 1 июля: мнение украинцев

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 11:29
Открытие рынка земли с 1 июля: мнение украинцев Фото: украинцы хорошо осведомлены о рынке земли (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Об открытии рынка земли с 1 июля 2021 знают три четверти опрошенных украинцев (78%). Еще 22% ничего об этом не знают.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Открытие рынка земли с 1 июля: мнение украинцев

По мнению украинцев, наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка обращения (купли-продажи) земель сельскохозяйственного назначения повлияли президент (32%) и Верховная рада (32%). Лишь 12% считают, что на это решение повлиял Кабмин.

Открытие рынка земли с 1 июля: мнение украинцев

Данные свидетельствуют, что 79% опрошенных против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу только 15%.

Открытие рынка земли с 1 июля: мнение украинцев

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы в Украине прошел референдум о разрешении купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, 64% его участников проголосовали бы против. Поддержали бы инициативу 36% проголосовавших.

По данным Минэкономики, средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория с 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика рынок опрос земля
NEWS
В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: 4538 заражений за сутки
В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: 4538 заражений за сутки
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет