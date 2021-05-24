У МінАП назвали реальний обсяг землі у державній власності

"Фактично на балансі держави залишилося 750 тисяч земель державної форми власності на акті постійного користування", - сказав він.

За даними МінАП, у 2018-219 роках місцевим громадам передано 1,7 млн га, у 2020-2021 роках - 2,3 млн га.

Лещенко нагадав, раніше у державній власності було 10 млн га земель, але ще 5 млн га були передані у приватне володіння.

"Що власне з цими 750 тисячами гектарами землі ми будемо робити? Є дві візії розвитку цих подій. Візія перша - це подальша безоплатна приватизація. Візія друга - це збереження у балансі держави відповідних земель та їх відповідна реалізація через електронні земельні аукціони", - сказав він.

Усього ж, за даними МінАП, в Україні 41,3 млн га сільськогосподарських угідь. З них рілля - 33 млн га, пасовища - 5,3 млн га, сіножаті - 2,3 млн га, багаторічні насадження - 852 тис. га, перелоги - 166 тис. га, парники - 1,28 тис. га.