В Минагрополитики рассказали, какие товары Украина больше всего екпортирует в ЕС

За пять месяцев этого года аграрный экспорт Украины в страны ЕС составил 2,3 млрд долларов

Украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза за пять месяцев 2018 года вырос почти на 13 млн долларов и составил около 2,3 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

Она отметила, что за январь - май 2018 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 3,4 млрд долларов.

"Из них 2,3 млрд долларов - это экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов на рынки ЕС. Положительное сальдо в двусторонней торговле за этот период составляет 1,1 миллиард долларов", сказала Трофимцева.

Она добавила, что наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали:

зерновые злаки - почти 862 млн долларов

масло - 465,8 млн долларов

остатки и отходы пищевой промышленности - 220 млн долларов

семена масличных культур - 211,5 млн долларов

мясо птицы и субпродукты - 100,5 млн долларов.

Также за пять месяцев выросли показатели экспорта украинских переработанных и нишевых аграрных товаров на рынки ЕС. В частности, заметно увеличился экспорт:

соков - на 11 млн долларов, а это почти в два раза;

кондитерских изделий из сахара - на 8,3 млн долларов, или на 89,4%;

шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 6,5 млн долларов (на 66,2%);

овощей бобовых сушеных - на 6,5 млн долларов (в 2,4 раза);

яиц птицы без скорлупы и яичных желтков - на 6,1 млн долларов (или 20 раз).

"Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания - 14,1%, Италия - 14%, Польша - 14%, Германия - 9,3% и Франция - 6,8%", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, импорт европейских пищевых товаров в Украину также заметно увеличился за указанный период на 230 млн долларов и составил 1,1 млрд долларов.

Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.

Напомним, недавно Кабинет министров скорректировал прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,2%.