Кабмін скорегував прогноз зростання економіки України до 3,2%

Уряд розраховує на зростання ВВП до 3 457,9 млрд гривень

Кабінет міністрів скорегував прогноз зростання української економіки в 2018 році до 3,2%. Відповідні дані містяться в Прогнозі соціального й економічного розвитку України на 2019-2021, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Основними чинниками для зміни прогнозу вказані оновлені дані про ВВП за минулий рік, коригування обсягів зовнішньої торгівлі, отримання статистичних даних за I квартал та актуалізація деяких припущень, зокрема щодо зростання світової економіки.

Таким чином, у прогнозі на 2018 скориговано обсяг номінального ВВП до 3 457,9 млрд гривень, реальне зростання ВВП - до 3,2%, індекс споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) - до 109,9%, зростання номінальної заробітної плати, скоригованої на індекс споживчих цін, - до 10,5%, рівень безробіття населення у віці 15-70 років - до 9,3%, зростання експорту товарів і послуг - до 8,1%, імпорту товарів і послуг - до 9,9%.

Відзначимо, зростання середньомісячної зарплати в грошовому вираженні прогнозується на рівні 8,7 тис. гривень.

Фото: прогноз розвитку України

Нагадаємо, в червні Національний банк повідомив, що в II кварталі 2018 року очікує помірного зростання економіки, а до кінця року зростання ВВП прогнозувалося на рівні 3,4%.