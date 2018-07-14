У Мінагрополітики розповіли, які товари Україна найбільше екпортує в ЄС

За п’ять місяців цього року аграрний експорт України до країн ЄС склав 2,3 млрд доларів

Український аграрний експорт до країн Євросоюзу за п’ять місяців 2018 року зріс майже на 13 млн доларів та склав близько 2,3 млрд доларів. Про це повідомила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба відомства.

Вона зазначила, що за січень - травень 2018 року зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС збільшився на 7,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав майже 3,4 млрд доларів.

"Із них 2,3 млрд доларів - це експорт українських аграрних та харчових продуктів на ринки ЄС. Позитивне сальдо в двосторонній торгівлі за цей період становить 1,1 мільярд доларів", сказала Трофімцева.

Вона додала, що найбільшу питому вагу в структурі агроекспорту до ЄС займали:

зернові злаки - майже 862 млн доларів

олія - 465,8 млн доларів

залишки і відходи харчової промисловості - 220 млн доларів

насіння олійних культур - 211,5 млн доларів

м’ясо птиці та субпродукти - 100,5 млн доларів.

Також за п’ять місяців зросли показники експорту українських перероблених та нішевих аграрних товарів до ринків ЄС. Зокрема, помітно збільшився експорт:

соків - на 11 млн доларів, а це майже в два рази;

кондитерських виробів з цукру - на 8,3 млн доларів або на 89,4%;

шоколаду та інших продуктів з вмістом какао - на 6,5 млн доларів (на 66,2%);

овочів бобових сушених - на 6,5 млн доларів (в 2,4 рази);

яєць птиці без шкарлупи та яєчних жовтків - на 6,1 млн доларів (або в 20 разів).

"Головними імпортерами нашої продукції є Нідерланди з часткою експорту 15,9%, Іспанія - 14,1%, Італія - 14%, Польща - 14%, Німеччина - 9,3% та Франція - 6,8%", - розповіла заступник міністра.

За її словами, імпорт європейських харчових товарів в Україну також помітно збільшився за вказаний період - на 230 млн доларів та склав 1,1 млрд доларів.

Основними імпортованими товарами стали: кукурудза, продукти для годівлі тварин, шоколад та продукти з какао-бобів, насіння соняшнику, тютюн та інші харчові продукти.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів скорегував прогноз зростання української економіки в 2018 році до 3,2%.