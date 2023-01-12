У Мін'юсті США призначили спецпрокурора для розслідування секретних документів Байдена

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора, щоб взяти на себе розслідування секретних документів, знайдених у будинку та колишньому приватному кабінеті президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Розслідування спеціального прокурора разом із новою агресивною Палатою представників під керівництвом республіканців означає, що Байден може перебувати в оборонній позиції протягом наступних двох років.

Зазначено, що це призначення є важливим моментом для Байдена, якому за час перебування в Білому домі майже вдалося уникнути юридичних проблем.

Нагадаємо, у власному офісі президента США Джо Байдена виявили 10 секретних документів. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.

Пізніше помічники президента США Джо Байдена виявили, як мінімум, ще одну партію секретних документів за межами вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Обами.

Окрім того, сьогодні, 12 січня, у будинку Джо Байдена, який знаходиться у Вілмінгтоні, знову знайшли невелику кількість секретних документів.

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