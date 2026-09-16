Мін'юст США висунув звинувачення росіянам за плани вбивств по всьому світу
Генеральний прокурор США Тодд Бланш оголосив про висунення звинувачень кільком громадянам Росії, яких, за його словами, пов'язують із розвідкою РФ. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та змові з метою вбивств по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Обвинувальний акт, розсекречений у Південному окрузі Нью-Йорка, стосується громадян Росії, які, за словами Бланша, працювали на розвідувальні структури країни. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та причетності до змов із організації вбивств у різних куточках світу.
За словами генпрокурора, документ також включає інформацію про нібито спроби групи вбити російського дисидента, якого вони вважали таким, що перебуває у районі Вашингтона.
Заяву Бланш зробив на пресконференції в Трояндовому саду Білого дому. Особи обвинувачених та самі матеріали справи наразі не оприлюднили.
Нагадаємо, у січні 2026 року США депортували декілька десятків росіян - перший депортаційний рейс із росіянами та іншими біженцями, яким відмовили у притулку, тоді вилетів до Москви.