Минюст США предъявил обвинения россиянам за планы убийств по всему миру

Генеральный прокурор США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинений нескольким гражданам России, которые, по его словам, связывают с разведкой РФ. Их обвиняют в финансировании терроризма и заговоре в целях убийств по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Обвинительный акт, рассекреченный в Южном округе Нью-Йорка, касается граждан России, которые, по словам Бланша, работали на разведывательных структурах страны. Их обвиняют в финансировании терроризма и причастности к сговорам по организации убийств в разных уголках мира.

По словам генпрокурора, документ также включает информацию о якобы попытках группы убить российского диссидента, которого они считали находящимся в районе Вашингтона.

Заявление Бланш сделал на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Личности обвиняемых и сами материалы дела пока не обнародовали.