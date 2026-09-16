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Минюст США предъявил обвинения россиянам за планы убийств по всему миру

00:48 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Минюст США предъявил обвинения россиянам за планы убийств по всему миру Фото: Минюст США выдвинул обвинение группе россиян в финансировании терроризма (Getty Images)
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Генеральный прокурор США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинений нескольким гражданам России, которые, по его словам, связывают с разведкой РФ. Их обвиняют в финансировании терроризма и заговоре в целях убийств по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Обвинительный акт, рассекреченный в Южном округе Нью-Йорка, касается граждан России, которые, по словам Бланша, работали на разведывательных структурах страны. Их обвиняют в финансировании терроризма и причастности к сговорам по организации убийств в разных уголках мира.

По словам генпрокурора, документ также включает информацию о якобы попытках группы убить российского диссидента, которого они считали находящимся в районе Вашингтона.

Заявление Бланш сделал на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Личности обвиняемых и сами материалы дела пока не обнародовали.

Напомним, в январе 2026 года США депортировали несколько десятков россиян - первый депортационный рейс с россиянами и другими беженцами, которым отказали в приюте, вылетел в Москву.

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