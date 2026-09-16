Минюст США предъявил обвинения россиянам за планы убийств по всему миру
Генеральный прокурор США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинений нескольким гражданам России, которые, по его словам, связывают с разведкой РФ. Их обвиняют в финансировании терроризма и заговоре в целях убийств по всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Обвинительный акт, рассекреченный в Южном округе Нью-Йорка, касается граждан России, которые, по словам Бланша, работали на разведывательных структурах страны. Их обвиняют в финансировании терроризма и причастности к сговорам по организации убийств в разных уголках мира.
По словам генпрокурора, документ также включает информацию о якобы попытках группы убить российского диссидента, которого они считали находящимся в районе Вашингтона.
Заявление Бланш сделал на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Личности обвиняемых и сами материалы дела пока не обнародовали.
Напомним, в январе 2026 года США депортировали несколько десятков россиян - первый депортационный рейс с россиянами и другими беженцами, которым отказали в приюте, вылетел в Москву.