Мін'юст США розслідує законність низки помилувань Байдена

Старший чиновник Міністерства юстиції США під керівництвом президента-республіканця Дональда Трампа, отримав вказівку розпочати розслідування щодо помилувань, наданих Байденом в останні дні його президентства членам родини та засудженим до смертної кари.

Юрист з питань помилувань американського Мін'юсту Ед Мартін в електронному листі, що отримало агентство, зазначив, що розслідування має на меті встановити, чи був Байден "здатен" ухвалювати рішення, а також чи не використовували інші його вразливості за допомогою пристрою AutoPen чи інших засобів.

AutoPen - це пристрій, призначений для автоматичного проставлення підпису на документах. Трамп і його прихильники висунули різноманітні безпідставні твердження про те, що використання Байденом цього пристрою під час президентства, нівелювало його дії або свідчило про те, що він не був повністю усвідомлений про ці дії. Однак невідомо, чи використовував Байден AutoPen для схвалення помилувань.

У листі зазначено, що розслідування Мартіна зосереджене на превентивних помилуваннях, які Байден надав кільком членам своєї родини, а також на помилуваннях, які врятували 37 федеральних ув'язнених від страти, замінивши їхні вироки на довічне ув'язнення.

Електронний лист Мартіна не уточнює, які саме помилування членів родини Байдена підлягають розслідуванню, а також не вказує, хто дав вказівку Мартіну ініціювати це розслідування.

Юрист Мін'юсту раніше виконував обов'язки прокурора США у Вашингтоні, перш ніж його кандидатура не була затверджена в Сенаті. Він зазначив, що розглядає президентську владу на помилування як "пленарну", - тобто абсолютну.

"Якщо ви використовуєте AutoPen для помилування, я не вважаю, що це є проблемою", - сказав він під час прес-конференції, додавши, що, незважаючи на це, помилування Байдена потребують уваги.

У Reuters не відкидають, що розслідування покликане покликане підвищити питання щодо здоров’я та розумової ясності Байдена, які стали предметом обговорень в останні тижні після виявлення у нього онкології.

Джо Байден, якому 82 роки, минулого року відмовився від повторного висунення на вибори на тлі питань про його розумову ясність після невдалого виступу на президентських дебатах. Водночас, найближчі помічники екс-глави Білого дому заперечують ці занепокоєння, стверджуючи, що президент цілком здатний ухвалювати важливі рішення.

На сьогодні відсутні докази, які б свідчили про те, що Байден не мав наміру видавати помилування. Також меморандум Міністерства юстиції 2005 року підтвердив законність використання підлеглим AutoPen для підпису президента.