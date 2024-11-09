Мін'юст США працює над скасуванням кримінальних справ проти Трампа, - Reuters

Американський суддя відклав терміни розгляду справи про підрив виборів 2020 року новообраним президентом Дональдом Трампом. Прокурори намагаються впоратися з "безпрецедентною обставиною" його майбутнього повернення до Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Окружний суддя США Таня Чуткан в п'ятницю, 8 листопада, у Вашингтоні задовольнила прохання спеціального радника Джека Сміта, що веде кримінальну справу, відкласти дедлайни, згідно з постановою суду, доки вони зважують її майбутнє.

Прокурори зазначили, що затримка була необхідна, "щоб дати уряду час оцінити цю безпрецедентну обставину та визначити відповідний курс у майбутньому відповідно до політики Міністерства юстиції".

Знайоме з цим питанням джерело зазначило, що Міністерство юстиції обговорює, як згорнути справу, адже Трамп готується знову очолити Білий дім. Згідно із заснованою у 1970-х роках політикою відомства, чинний президент не може бути об'єктом кримінального переслідування.

Адвокати Трампа мали відповісти до 21 листопада на аргумент Сміта про те, що справа може бути продовжена після рішення Верховного суду США, яке надає колишнім президентам широкий імунітет від судового переслідування за офіційні дії, вчинені під час перебування на посаді.

Сміт сказав, що прокурори поінформують суддю до 2 грудня про те, як вони діятимуть далі.