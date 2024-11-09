Минюст США работает над отменой уголовных дел против Трампа, - Reuters

Американский судья отложил сроки рассмотрения дела о подрыве выборов 2020 года новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Прокуроры пытаются справиться с "беспрецедентным обстоятельством" его предстоящего возвращения в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Окружной судья США Таня Чуткан в пятницу, 8 ноября, в Вашингтоне удовлетворила просьбу специального советника Джека Смита, ведущего уголовное дело, отложить дедлайны, согласно постановлению суда, пока они взвешивают его будущее.

Прокуроры отметили, что задержка была необходима, "чтобы дать правительству время оценить это беспрецедентное обстоятельство и определить соответствующий курс в будущем в соответствии с политикой Министерства юстиции".

Знакомый с этим вопросом источник отметил, что Министерство юстиции обсуждает, как свернуть дело, поскольку Трамп готовится снова возглавить Белый дом. Согласно основанной в 1970-х годах политике ведомства, действующий президент не может быть объектом уголовного преследования.

Адвокаты Трампа должны были ответить до 21 ноября на аргумент Смита о том, что дело может быть продолжено после решения Верховного суда США, которое предоставляет бывшим президентам широкий иммунитет от судебного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.

Смит сказал, что прокуроры проинформируют судью до 2 декабря о том, как они будут действовать дальше.